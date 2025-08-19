De Bouanga a Saint-Maximin: Jardine revela que América salió ganando con el fichaje

El Club América por fin concretó el fichaje estelar que tanto tiempo buscaba y, aunque aún no debuta en la Liga MX, André Jardine considera que la llegada de Allan Saint-Maximin está por encima de las expectativas que la directiva tenía en el mercado de refuerzos.

Allan Saint-Maximin, nuevo refuerzo del América | X: @ClubAmérica

En entrevista con Fox Sports, el técnico azulcrema elogió el trabajo de Santiago Baños, presidente deportivo del club, a quien le dio todo el mérito por lograr convencer al francés.

“Todo el mérito a Santiago Baños de convencerlo, presentándole un proyecto, lo qué es América y el jugador se interesó por la grandeza de este club. Es un fichaje de un nivel más alto de lo que imaginamos”, señaló Jardine.

¿Dardo a Bouanga?

El América estuvo muy cerca de fichar a Denis Bouanga, delantero del LAFC, sin embargo, las negociaciones no prosperaron. Tras el fallido intento con el atacante gabonés, la directiva azulcrema sorprendió con la contratación de Saint-Maximin, quien llega procedente del Al-Ahli de Arabia Saudita.

André Jardine feliz con Maximin | IMAGO7

Urgía un refuerzo en América

Jardine también habló de la necesidad que tenía el equipo de un refuerzo de peso en ataque tras las salidas de Julián Quiñones y Jonathan “Cabecita” Rodríguez, lo que dejó debilitada la banda izquierda.

“Desde que se fue Julián Quiñones y 'Cabecita' Rodríguez, en la banda izquierda solo teníamos a Brian Rodríguez y en este último torneo, desgraciadamente, se lesiona muy cerca de la liguilla contra Monterrey. Ahí quedó claro que nos faltó fuerza ofensiva”, explicó el entrenador.

Se acerca el debut de Maximin con América | X: @ClubAmérica

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL EMOTIVO DISCURSO DE ÁLVARO FIDALGO QUE MOTIVÓ AL AMÉRICA EN LA REMONTADA ANTE TIGRES