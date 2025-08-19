‘Gato’ Ortiz pitará al América tras polémica con Chivas

La Comisión de Árbitros dio a conocer las designaciones para la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX y dentro de los silbantes encargados de pitar este fin de semana, destaca la presencia de Marco Antonio ‘El Gato’ Ortiz como árbitro central para el duelo del América, esto tras la polémica ante Chivas hace unos días.

Marco Antonio 'Gato' Ortiz | IMAGO7

'Gato' Ortiz, quién recientemente se ha visto envuelto en un par de polémicas por sus decisiones dentro del campo, fue elegido por la Federación Mexicana de Futbol para impartir justicia en el Atlas vs América, duelo que se disputará el próximo domingo a las 19:05 horas en la cancha del Estadio Jalisco.

Para completar el cuerpo arbitral Michel Alejandro Morales Morales y Jair De Jesús Sosa García estarán como asistentes; de cuarto árbitro el elegido fue Martín Molina Astorga y en el VAR el encargado será Fernando ‘Curro’ Hernández, quien tendrá como asistente a Manuel Alfonso Martínez Sánchez.

Designaciones del Atlas vs América | FMF

La última polémica del ´Gato’ Ortiz

‘Gato’ Ortiz fue duramente criticado el fin de semana pasado luego de un penal pitado a favor de Juárez y en contra de Chivas; penal que significó el cuarto del torneo para Guadalajara y le costó la derrota en la cancha del Estadio Akron.

'Gato' Ortiz pitó a Chivas el fin de semana pasado | MEXSPORT

‘Gato’ Ortiz repite con América

Marco Antonio Ortiz pasó 456 días sin pitar un partido al Club América desde aquella también polémica Final ante Cruz Azul del Clausura 2024, pero en el presente torneo es ya la segunda ocasión en la que es designado como silbante central del conjunto de Coapa; pues también pitó el América vs Xolos de la Jornada 2 donde pitó penal para Las Águilas.

'Gato' Ortiz pitó al América en la J2 | IMAGO7

