El emotivo discurso de Álvaro Fidalgo que motivó al América en la remontada ante Tigres

El Club América vivió un momento especial en la Jornada 5 del Torneo Apertura 2025, cuando Álvaro Fidalgo asumió el rol de capitán ante la ausencia de Henry Martín, quien se encuentra lesionado. El mediocampista español, no solo cumplió con la responsabilidad dentro de la cancha, sino que también inspiró a sus compañeros con un discurso previo al duelo contra Tigres UANL.

A través de su canal oficial de YouTube, las Águilas compartieron un video donde se muestra parte del mensaje de Fidalgo en el vestidor antes del partido, en el que el equipo debía sacar el triunfo para poder acercarse a los primeros puestos de la clasificatoria.

Actuó de capitán | IMAGO7

El discurso del capitán

“Un rival que todos conocemos, nos hemos enfrentado ya en todas las instancias, sabemos el equipo que es, que es un partido de Liguilla, que dentro de cuatro o cinco meses vamos a estar posiblemente aquí, en instancias finales.

"Así es que muchachos, estamos más que preparados para esto, vamos a seguir creciendo como equipo, todos. La mejor versión de cada uno de nosotros, con hambre, con ganas de seguir creciendo. Estamos preparados”, expresó el español.

Motivó a sus compañeros | IMAGO7

Un triunfo importante

El discurso tuvo efecto inmediato, ya que el América comenzó perdiendo en el Estadio Universitario, pero mostró carácter para darle la vuelta al marcador y terminar venciendo 1-3 a Tigres, con una remontada que fortaleció su confianza de cara al resto del torneo.

Con este resultado, el conjunto azulcrema escaló hasta la cuarta posición de la tabla con 11 puntos, quedando apenas a uno del líder, Pachuca. La motivación y liderazgo de Fidalgo fueron clave en una victoria que reafirma al América como uno de los candidatos al título del Apertura 2025.

Sacaron un triunfo importante | IMAGO7

