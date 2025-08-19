¡Clásico Nacional en Phoenix! América y Chivas confirman partido en Estados Unidos

América y Chivas han confirmado la llegada del Clásico Nacional a Phoenix, Arizona, para el 11 de octubre como parte de un encuentro amistoso en el State Farm Stadium que servirá para no perder ritmo de cara a la fase final del Apertura 2025.

A través de redes sociales ambas escuadras hicieron oficial el partido: “El Clásico de México llega una vez más a Estados Unidos”, escribió América con un video en el que se emprende el vuelo de un avión con destino a Phoenix.

Liga MX l IMAGO7

Por su parte, el chiverio lo hizo con un video de la afición rojiblanca en territorio estadounidense con la siguiente frase: “Nos vemos en el State Farm Stadium para el Clásico de México”.

Segundo Clásico en Phoenix

El duelo en el State Farm Stadium representará el primero entre Chivas y América; rojiblancos y azulcremas registran el único antecedente en 2006, partido que terminó con empate a un tanto.

En aquella ocasión se jugó en el mismo recinto en el que se enfrentarán en esta ocasión con más de 60 mil aficionados.

Clásico Nacional l IMAGO7

La tradición sigue en Estados Unidos

Cabe mencionar, que en los últimos años se ha vuelto recurrente la llegada del clásico Nacional en territorio estadounidense, especialmente en Fecha FIFA, anteriormente el juego ha llegado a Los Ángeles y Houston.

América y Chivas l IMAGO7

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: GIBRÁN LAJUD REGRESARÁ A LA LIGA MX TRAS EXPULSIÓN DE SU EQUIPO EN COSTA RICA