Chivas tiene crisis de identidad; América, de excelencia

Hay de crisis a crisis. Hay las que significan retroceso, desesperación o abismo, y hay las que son crecimiento. En el futbol nuestro es fácil confundir y asumir que sólo hay un tipo, pero es necesario alumbrar el ejemplo que representan los dos grandes en cada extremo del espectro.

La del América es una ‘crisis de excelencia’, que aparece sin títulos, no importa ser subcampeón ni tener números favorables, ni rendimiento efectivo o espectacular. Es positiva, es hasta envidiada. En Liga MX sólo hay dos que se asemejan: Toluca, que la tuvo deportiva, pero la superó, y Cruz Azul, a la que también se sobrepone, aunque acarrea otra, una ‘crisis de imagen’ heredada por la insaciable administración anterior.

La de Chivas es una ‘crisis de identidad’, es negativa, de las peores. El Club Guadalajara está confundido, no en su esencia mexicanísima, sino en creer que basta con el nombre y su historia para ser grande, así como tener esa enorme afición, pero ya no se comporta como tal. Está enredado.

El Rebaño se despistó sobre todo con su proyecto deportivo, entregó el control a uno y luego a otro, perdió rumbo. Perdió la cabeza. La directiva actual ya no puede cimentar un plan acorde a la idea de un grande, da tumbos y no logra ser contendiente. Hoy ni a Liguilla aspira.

De las fallas sobran ejemplos: La elección del técnico es uno claro, pues pasaron del Predicador Osorio a Domenec Torrent como el ideal, pero la falta de asertividad hizo que lo perdieran frente a Rayados. Debieron conformarse con Gabriel Milito, quien hoy también muestra la desorientación.

Fallaron también en refuerzos. Lo que más urge es un ‘9’ medianamente efectivo, pero mientras Cruz Azul tiene a Sepúlveda en explosivo momento, América a Henry y Pumas a Memote, hasta pongo al Berterame de Rayados, mexicano igual, todos con opción de Selección al 2026, el Rebaño eligió otra vez para darle el dulce a la tribuna con Pulido. Y Chicharito.

Mientras América atraviesa una crisis de excelencia, en la que trabaja y está camino a resolverla con otro título, Chivas se sume en su crisis de identidad, pues aún se asume como un grande, pero se comporta como chico.

