Rebaño enfermo: los delanteros de Chivas sufren desde el torneo pasado

La relación con el gol está desgastada en Chivas, ya que los delanteros viven un momento complicado durante los últimos torneos, lo que se ha reflejado en los resultados negativos del club.

IMAGO7

¿Quiénes son los máximos anotadores de Chivas actualmente?

El máximo anotador de Chivas durante la temporada 2024-25, es decir, los torneos Apertura 2024 y Clausura 2025, fue Roberto Alvarado con nueve dianas. El delantero centro que más tantos realizó fue Armando González con cinco.

Para este torneo, las cosas no han mejorado en Chivas, y Gabriel Milito ha tenido complicaciones para que su equipo consiga tres puntos. Por ahora, Armando González es quien más goles lleva con tres, al considerar el que hizo en Leagues Cup.

IMAGO7

Opciones de Chivas en la delantera

Con opciones como Alan Pulido, Javier Hernández, Armando González, Teun Wilke, entre otros, el Rebaño espera mejorar la situación para encontrar la llave para abrir las puertas de los goles.

La exigencia de la afición y la necesidad de resultados ponen a los delanteros rojiblancos bajo la lupa. Chivas no solo necesita recuperar la contundencia, sino también encontrar a un referente que cargue con la responsabilidad del gol. De lo contrario, el Rebaño seguirá con el padecimiento de un problema que lo persigue desde hace varios torneos.

IMAGO7

