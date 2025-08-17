¿Buen augurio? Las similitudes de los dos debuts de Diego Cocca con Atlas

La historia de Diego Cocca con Atlas fue de las más grandes y gloriosas del futbol mexicano, ya que logró un Bicampeonato con una institución con pocas alegrías. Ahora, el entrenador argentino regresó con los Rojinegros, y aunque las segundas partes casi nunca son buenas, Cocca apelará a la heroica con los de La Academia.

En el marco de su debut ante Querétaro, varias similitudes con su debut con Atlas salieron a la luz. Desde fechas, el rival en cuestión hasta ciertos antecedentes, Diego Cocca tendrá una especie de déjà vu en su visita a la Corregidora.

Debut ante Querétaro

Tras el despido de Rafael Puente del Río, Diego Cocca tomó el mando de los Rojinegros, pero no pudo hacer se debut por dar positivo a Covid-19. Tras unas semanas aislado, Cocca debutó ante los Gallos Blancos en la Jornada 6 del Guardianes 2020. Ahora, en el Apertura 2025, el argentino visita la Corregidora para un duelo ante su primer rival como entrenador.

Fechas casi exactas

Cuando Atlas anunció la llegada de Cocca en 2020 fue el 11 de agosto, casi igual a la de este año. La dirigencia de los Zorros anunció al argentino tras la renuncia de Gonzalo Pineda el 12 de agosto.

Camilo Vargas continúa en el club

Bastantes jugadores han dejado el conjunto de La Academia desde aquel Bicampeonato, sin embargo, uno de los que sigue al pie del cañón es el arquero. Camilo Vargas fue uno de los héroes de ambos títulos Rojinegros, por lo que se ha ganado su estatus como leyenda absoluta del club.

