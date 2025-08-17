¿Alan Mozo se mantendrá en Chivas? Toluca del Turco Mohamed busca al lateral

Toluca de Antonio Mohamed busca los servicios de un lateral derecho; el conjunto Escarlata habría puesto su mirada en Alan Mozo, jugador de las Chivas, para apuntalar su plantilla en busca del bicampeonato en la Liga MX.

El defensa ha estado en el radar para dejar al conjunto rojiblanco, en primera instancia Grupo Pachuca se interesó por sus servicios; sin embargo, el jugador rechazó esa posibilidad aunque no se especificó al equipo al que iría (Pachuca o León).

Ahora de acuerdo a diversos reportes Alan Mozo es el nombre que suena para llegar con el actual campeón de la Liga MX después de la negativa de Jorge Sánchez del Cruz Azul.

Firme con Chivas

De acuerdo a Marca el futbolista habría rechazado la opción de dejar al equipo y se mantendría firme con el equipo pese a que no ha sido tomado en cuenta con mayor regularidad por parte de Gabriel Milito.

El jugador de 28 años tiene un total de 98 minutos jugados en cuatro partidos disputados por parte de las Chivas en el Apertura 2025 contabilizando una asistencia; el mexicano apenas ha podido tener participación ante Atlético San Luis y Juárez, mientras que se quedó en la banca ante León y Santos.

Leagues Cup

Pese a los pocos minutos jugados en Liga en la Leagues Cup, Alan Mozo, tuvo mayor participación teniendo acción en los tres juegos de la Primera Fase incluso anotando en el empate a dos ante Charlotte.

