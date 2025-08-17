20 años de leyenda: se cumplen dos décadas desde que Messi debutó con Argentina

Hay leyendas que se cuentan solas, con momentos icónicos y grandes hazañas propias de libros de historia, en el futbol actualmente hay una que se sigue escribiendo y que es una de las más grandes de la historia, la de Lionel Messi.

De ser nadie a ganar todo

Messi llegó al primer equipo de la Argentina el 17 de agosto de 2005, a la edad de 18 años, en ese entonces el ahora eterno ‘10’, portaba la camisa 18. Leo ingresó un minuto al terreno de juego en un amistoso contra Hungría, mismo que terminó a favor de los albicelestes 2-1.

Para el minuto 63, el entonces técnico de Argentina, José Néstor Peckerman, decidió hacer la sustitución que cambió la historia de su selección para siempre. Lisandro López, salió de cambio por un joven Messi, quien como si el destino hablara en ese momento, recibió su primer balón de los pies de Lionel Scaloni, técnico con el que conquistaría la Copa del Mundo 17 años después.

Gloría que llego tarde

Los años pasaron y pese a mostrar su calidad en cada juego y romper absolutamente todos los récord de su selección, Messi no lograba levantar un título, situación que causó que incluso se ausentara de su combinado nacional un tiempo.

Finalmente en el 2021, el futbol recompensó al mejor de todos los tiempos con su primer título, la Copa América. A parte de levantar el máximo galardón del continente, Leo no paró y siguió levantando trofeos, incluyendo la Copa del Mundo en Qatar 2022, máximo logro en la carrera del chico que debutó pequeño pero que se volvió el más grande.

