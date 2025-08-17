Chelsea y Crystal Palace empatan sin goles con polémica del VAR incluida

El regreso del Chelsea a la Premier League como flamante campeón Mundial de Clubes no tuvo la brillantez esperada. Los ‘Blues’ empataron 0-0 este domingo frente al Crystal Palace en Stamford Bridge, en un partido que dejó más dudas que certezas para el conjunto londinense.

Chelsea y Crystal Palace empatan sin goles | AP

Un mes después de la histórica victoria ante el PSG en el Mundial de Clubes, el equipo de Enzo Maresca enfrentó un inicio complicado de temporada, marcado por una corta pretemporada y la falta de ritmo competitivo.

El VAR frustra al Palace

El encuentro arrancó con sorpresa cuando, al minuto 12, Eberechi Eze ejecutó de gran manera un tiro libre que venció a la barrera y a la defensa local. El festejo visitante, sin embargo, se apagó pronto: el VAR intervino y anuló el tanto al detectar que un jugador del Palace no respetó la distancia reglamentaria en la barrera.

El VAR anuló gol al Crystal Palace | AP

Dominio estéril de los ‘Blues’

A partir de entonces, el Chelsea monopolizó la posesión, moviendo el balón con paciencia pero sin profundidad. Stamford Bridge empujaba, pero las ideas en ataque escaseaban. La falta de claridad en los metros finales contrastó con la disciplina del Crystal Palace, que apostó por las transiciones rápidas y, a pesar de ceder el balón, terminó registrando más disparos a puerta que el local.

Inicio con sabor amargo

El 0-0 final sabe a poco para un Chelsea señalado como candidato al título y que buscaba iniciar la Premier con paso firme. En cambio, para el Crystal Palace, que recientemente levantó la Community Shield, el punto en Stamford Bridge representa un impulso en sus aspiraciones de consolidarse en la parte media-alta de la tabla.

Chelsea lució el parche del Mundial de Clubes | AP

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: REGRESÓ EL CAMPEÓN DEL MUNDO: ASÍ RECIBIÓ LA AFICIÓN DEL CHELSEA A SU EQUIPO