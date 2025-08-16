¡Polémica! Así fue el escándalo arbitral en el Mallorca vs Barcelona

Barcelona arrancó su defensa de la corona en LaLiga de España ante Mallorca, un partido en el que la polémica ha sido protagonista, especialmente del lado del conjunto culé con las decisiones arbitrales.

Así fue la polémica en el Mallorca vs Barcelona de LaLiga

En el primer gol del Barcelona, los futbolistas del Mallorca reclamaron que el balón salió en la línea de banda cuando Lamine Yamal lo controlaba, lo que generó molestia en la afición y equipo.

En la segunda anotación de los de Hansi Flick, Lamine Yamal disparó con fuerza e impactó a Raíllo, quien cayó al suelo. Sin embargo, el árbitro no detuvo las acciones y Ferrán Torres intentó de larga distancia para agrandar la ventaja del Barça. Los gestos del silbante causaron confusión y enojo.

Además, Mallorca recibió dos expulsiones, a Manu Morlanes por doble amarilla y a Muriqi, quien dejó los tachos en la cara de Joan García. Dichas decisiones también generaron controversia.

Por último, el atacante brasileño, Raphinha realizó una dura entrada sobre Mateu Morey, la cual reclamaron para que el silbante mostrara la tarjeta roja, pero no fue así y solo vio el cartón amarillo.

Aficionados se quejan del arbitraje de LaLiga en redes sociales

Barcelona gana parcialmente su primer duelo en LaLiga, pero la polémica y quejas de los aficionados de distintos clubes ya inundaron las redes sociales con críticas a las decisiones arbitrales.

