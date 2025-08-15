Stuttgart recuerda a Pavel Pardo y Ricardo Osorio antes de la final de la Supercopa ante Bayern

RÉCORD se encuentra en Alemania para vivir in situ la final de la Franz Beckenbauer Supercopa (primera edición con este naming) que enfrentará al Stuttgart, como local, y al eterno campeón de la Bundesliga, el Bayern (ganó once de las últimas doce).

Aquí, en Stuttgart, aún se recuerdan como leyendas a los mexicanos Pavel Pardo y Ricardo Osorio, ambos ganadores del último título de la Bundesliga conquistado por este clásico club, que es cuarto en la clasificación histórica de la liga alemana.

Los mexicanos en Stuttgart l X:SomosAnalistas_

En la previa pudimos visitar el MHPArena, uno de los mejores estadios de Alemania, y estuvimos buscando alguna foto conmemorativa de los campeones mexicanos, pero no la encontramos. Sin embargo, son dos leyendas muy queridas aquí, tanto que el primero, Pavel, trabaja como embajador oficial de la Bundesliga.

Película de Stuttgart l X:VfB

México es una atracción

Así nos lo expresó en un encuentro con RÉCORD, y otros medios internacionales, el Jefe de Negocios Internacionales del Stuttgart, Simón Gubisch: “México es uno de los mercados que tenemos en mente para desarrollar en el futuro. Pavel no es embajador nuestro, porque la Bundesliga lo fichó antes, pero es una gran personalidad aquí en Stuttgart”.

Antecedentes

Para este partido, el Bayern es claro favorito para conquistar su undécima Supercopa, pese a no contar con Musiala ni Davies.

El Stuttgart, por su parte, busca el segundo título de un torneo que ahora lleva en su denominación el tributo a Franz Beckenbauer.

Sttutgart l X:VfB

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN MEXICANA RESPALDA A RODRIGO PARRA TRAS ERRORES CON PUMAS

