Lewandowski manda mensaje a Yamal tras temas extra cancha: “Solo necesita encontrar un equilibrio”

Robert Lewandowski tomó la palabra para hablar de su compañero de equipo Lamine Yamal quien se ha involucrado en temas extra cancha que han desestabilizado su crecimiento como una de las figuras con mayor futuro en el futbol mundial.

A través de una entrevista con ESPN el delantero polaco destacó el talento del juvenil español, aunque también reconoció que tendrá que tener un equilibrio con su vida personal para llegar a ser el futbolista de talla mundial de vislumbra a sus 18 años.

“Lamine es tan joven, puede disfrutar de la vida, Tiene que disfrutar de la vida porque todo, no solo en el futbol, sino fuera de él, está frente a él. Por supuesto, eso también será un momento difícil para él, cómo manejarlo, todas las cosas a su alrededor”, mencionó el atacante.

Lewandowski fue empático con el español y aseguró que merece disfrutar de todo un poco: “También tiene que disfrutar de todo. Aún esta edad, puedes, y probablemente en el futuro no podrá. Solo tienes que en encontrar el equilibrio”.

Yamal es transparente

Robert Lewandowski resaltó que el chico muestra simplemente lo que es y ahora con la responsabilidad del ‘10’: “Es un chico muy bueno, La gente no entiende que queremos mostrar algo de quiénes somos. Él muestra lo que es. Por supuesto, habrá mucha especulación, mucha charla sobre esto. Depende de cómo maneje esto a largo plazo”.

Redes sociales, un arma de doble filo

Lewandowski también destacó en los tiempos modernos en donde las redes sociales pueden ponerte en lo más alto o te pueden hundir: “Está trabajando duro. Pero la parte fuera del futbol, la emoción de que en un día en las redes sociales estás (arriba) aquí, y al día siguiente estás en el suelo”.

