Dinámica Jersey Autografiado por Robert Lewandowski

Autflo S.A. de C.V. (que en lo sucesivo será denominada “Récord”), con domicilio en Boulevard Periférico Sur No. 5000, piso 9 despacho 903, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Alcaldía Coyoacán, Código Postal 04530, en la Ciudad de México, pone a disposición del público en general los siguientes términos y condiciones de la dinámica Dinámica Digital: Gana el Jersery Autografiado de Lewandiwski del Blaugrana (que en lo sucesivo será denominada “LA DINÁMICA”):

I. ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES.

Los presentes términos y condiciones rigen LA DINÁMICA. La participación del público en LA DINÁMICA implica el conocimiento y aceptación total de los presentes términos y condiciones.

Al participar en LA DINÁMICA, el participante acepta quedar obligado por las reglas y decisiones de Récord, las cuales tendrán carácter definitivo y vinculante respecto de todos los asuntos relacionados con LA DINÁMICA.

Cualquier violación a los presentes términos y condiciones, a las reglas de LA DINÁMICA, a las decisiones de Récord, así como a los procedimientos o sistemas establecidos, implicará la inmediata descalificación y exclusión del participante y, en su caso, no se realizará la entrega de cualquiera de los incentivos.

II. NATURALEZA DE LA DINAMICA

LA DINAMICA se encuentra sujeta a un tipo de compra por lo que aplican los términos del artículo 46 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Así mismo, al tratarse de una actividad de habilidad y destreza no aplica la descripción de Sorteo regulado por la Secretaría de Gobernación.

III. RESPONSABLE DE LA DINÁMICA.

El organizador responsable y encargado de LA DINÁMICA es Autflo S.A. de C.V.

IV. DENOMINACIÓN Y VIGENCIA DE LA DINÁMICA.

LA DINÁMICA se denominará “Dinámica Digital Gana el Jersery Autografiado de Lewandiwski del Blaugrana” y tendrá una vigencia del 15 de agosto al 18 de agosto de 2025.

V. PERSONAS PARTICIPANTES.

Mayores de 18 años. No son elegibles para participar los empleados y/o socios de Récord, incluyendo sus controladoras, filiales y/o subsidiaras. Así como los miembros de su familia, incluyendo en forma descriptiva mas no limitativa, al cónyuge, a los padres, hermanos y a los hijos. Igualmente, no serán elegibles de participar, los empleados, colaboradores de las empresas desarrolladoras, agencias o terceros incluyendo sin limitar, sus controladoras, filiales y/o subsidiaras, que estén relacionadas con el sitio recod.com.mx y la presente DINÁMICA.

VI. PRODUCTOS PARTICIPANTES

Esta dinámica estará sujeta a consumo de producto Ruffles.

VII. INCENTIVOS DISPONIBLES

Para la jornada 1 de La Liga española tendremos los siguientes incentivos:

Jornada 1:

• Un Jersey de Robert Lewandowski, autografiado por el jugador.

VIII. MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN

Dinámica:

Para participar por el “Jersey de Robert Lewandowski” los participantes deberán seguir estos sencillos pasos:

Seguir la cuenta de Récord México en Facebook y mostrar que eres seguidor de Récord (si resultas ganador de la dinámica te pedirán el screen shot de seguimiento el cual será tu comprobante para recoger el premio). Compra 3 productos de la familia Rufles® en cualquier App de Delivery, saca un screen shot del comprobante de compra (si resultas ganador de la dinámica será tu comprobante para recoger el premio ) Terminando el partido de R.C.D. Mallorca vs Barcelona, el cual se llevará el día 16 de agosto del año en curso, Récord México® subirá en su cuenta de Facebook un post el cual dará inicio a la dinámica: Gana el Jersery Autografiado de Lewandiwski del Blaugrana y dentro de ese post los participantes deberán de subir una foto o video consumiendo los productos de Ruffles®. La fotografía o video que más likes tenga será el ganador, tienes hasta el lunes 18 de agosto de 2025 para participar.

Importante: De resultar ganador, el premio únicamente incluye el Jersey, Récord se comunicará con el ganador y dará las indicaciones para que el ganador pueda recoger el premio.

Importante: La selección de los participantes no constituyen calidad de ganador alguna, para ser acreedor al premio, los participantes deberán proporcionar los .-.datos solicitados. Récord no será responsable si los participantes no obedecen las instrucciones y por ende, no pueden continuar con su participación.

–

IX. RESTRICCIONES AL PARTICIPANTE.

Restricciones Generales

La participación en esta DINÁMICA implica la aceptación de la totalidad de sus bases y mecánica de la misma, las que son inapelables, Récord; es la única habilitada para interpretarlas.

En caso de que un participante se encuentre como posible ganador, Récord le solicitará una captura de pantalla que demuestre que efectivamente sigue a las cuentas y la compra de los productos por las apps de delivery. Se entiende que un participante es ganador de un premio cuando el interesado envíe los datos solicitados en el tiempo establecido.

A efectos de lo anterior, el participante deberá cumplir con los tiempos establecidos en el presente documento. Récord en todo caso podrá, de buena fe, contactar nuevamente al participante para solicitarle nuevamente envíe la información faltante; si nuevamente no se reciben los datos, el participante perderá su derecho al premio sin responsabilidad para Récord.

Si por cualquier razón, la DINÁMICA no puede ejecutarse tal y como estaba previsto, incluyendo, alguna limitación, la infección por virus de computadora, celular, bugs, la manipulación, intervención no autorizada, el fraude, fallas técnicas o cualquier otra causa corrupta o que afecte a la administración, seguridad, equidad, integridad o la correcta realización de la DINÁMICA, Récord; sus subsidiarias y/o afiliadas se reservan el derecho, a su sola discreción para cancelar, demorar, modificar o terminar la DINÁMICA; previo aviso a las autoridades correspondientes y al público en general, siempre y cuando no afecte los derechos de los participantes.

De así requerirse, quien resulte ganador de algún premio, otorga una licencia para el uso de su nombre, imagen y/o voz para la elaboración de material fotográfico, así como grabaciones de audio y video a utilizarse o publicarse en los medios de comunicación que Récord juzgue convenientes sin remuneración adicional alguna distinta a la del incentivo recibido de acuerdo con lo establecido en las presentes bases.

La DINÁMICA está diseñada para personas físicas mayores de edad, por lo que en caso de que se detecte a algún participante menor de edad participando en la DINÁMICA, será descalificado y no se entregará premio alguno sin responsabilidad para Récord.

Las decisiones que tome Récord con respecto de la DINÁMICA serán inapelables.

Importante: Si por causas ajenas a Récord se suspendiera, modificara, alterara o de cualquier forma se vieran imposibilitados los ganadores para disfrutar del premio o de la actividad programada, Récord se reserva el derecho de otorgar opcionalmente algún premio igual o similar al incentivo correspondiente.

Sobre la participación

Sobre la participación Solo existirá 1 (uno) Jersey autografiado durante la vigencia de la DINÁMICA.

Récord no será responsable en caso de que algún(a) participante sufra intermitencias o abandone La Dinámica.

Récord; sus subsidiarias y/o afiliadas no aceptan ninguna responsabilidad por cualquier falla técnica o un funcionamiento defectuoso o cualquier otro problema con la red que esté conectado en línea al sistema, servidores, o proveedores de otro tipo, que puede ser el resultado de cualquier contenido o entrada en la DINÁMICA que no esté correctamente registrado.

Récord no se hace cargo de los gastos que generen, suministro de energía eléctrica, servicio de telecomunicaciones, programas y software y hardware, reproductores musicales, ni recomienda o promueve marca alguna de insumos tecnológicos y cualquier otro requisito de participación.

Se investigarán todas las participaciones en las que se tenga sospecha que un participante esté alterando el funcionamiento de la aplicación.

Solo podrán participar los que tengan su residencia en México.

Sobre el registro

Sobre el registro Solamente podrá ser un ganador de la DINÁMICA un usuario con un perfil válido. Entiéndase por perfil válido aquel que ha completado su registro exitosamente.

Para que un registro se considere exitoso, los participantes deberán proporcionar: nombre completo, INE, correo, su cuenta de Facebook y número telefónico. Estos datos son indispensables y en caso de no proporcionarse de manera completa y correctamente escrita, el participante podrá seguir participando, pero no podrá ganar ningún premio.

Los datos que proporcionen los participantes se tomarán como finales. Los participantes entienden y aceptan que es su responsabilidad proporcionar todos los datos completos y correctos, en caso de proporcionar información falsa Récord se reserva el derecho de ejercer las acciones que correspondan en la vía judicial, incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa, ante las autoridades civiles, penales y/o administrativas y DESCALIFICAR al participante sin responsabilidad para Récord.

Si derivado del punto anterior el Usuario no proporcionase una identificación oficial válida (la deberá de ser INE o IFE, legible y vigente) se hará de su conocimiento, no podrá ser ganador a los incentivos hasta que cuente con el documento señalado.

Los usuarios participantes entienden y aceptan que está prohibido violar o intentar violar, de cualquier forma, LA DINÁMICA, incluyendo de manera enunciativa más no limitativa, proporcionar datos incompletos o falsos, o intentar interferir con el servicio a cualquier usuario

Sobre los participantes

Sobre los participantes Cada participación será considerada a través de un solo perfil; en caso de que Récord detecte que un usuario participa con 2 o más cuentas será DESCALIFICADO sin previo aviso en ambas cuentas y no podrá seguir participando en LA DINÁMICA, ni se hará entrega de incentivos de ningún tipo.

Advertencia: Cualquier intento, hecho por cualquier persona, de dañar, alterar deliberadamente cualquier sitio de Internet, plataforma de redes sociales, servicio telefónico relacionado con esta DINÁMICA o alterar la legítima operación de la misma, constituye una violación a las leyes de carácter civil y penal; razón por la cual, en caso de presentarse dicho intento, Récord; sus subsidiarias y/o afiliadas, se reservan el derecho de reclamar indemnización por daños y perjuicios frente a cualquier persona, ante las autoridades y por la vía correspondiente.

Sobre los incentivos

Sobre los incentivos Los incentivos no son acumulables, transferibles ni canjeables por dinero en efectivo, ni por cualquier otro premio en especie.

Los participantes entienden y aceptan que la responsabilidad de Récord acaba una vez que ha entregado el premio (llámese incentivos a todos los descritos en el punto y delimitados en el punto VIII del presente documento, en cualquiera que sea la forma en la que se entreguen ya sea físicos, por medio de folios, códigos, correos, entre otros). A partir de que se considere como entregado, los participantes serán los únicos responsables de hacer los canjes o darle seguimiento en los tiempos y formas establecidos en este documento.

Los incentivos de LA DINÁMICA son personalísimos, por lo que, los ganadores entienden y aceptan que es su responsabilidad recibir ellos personalmente el premio. En caso de que una persona ajena lo reciba, Récord no será responsable de las incidencias que se presenten.

Para la entrega de incentivos será por medio de la cuenta de Facebook al perfil de los ganadores

XI. DETERMINACIÓN DE GANADORES

• Al terminar la dinámica la persona que cumpla con todos los requisitos de la dinámica se le contactará vía Mensaje directo para solicitar sus datos y hacerle saber que es un posible ganador en las siguientes 24 horas después de lanzada la mecánica en redes sociales y el Jersey se entregarán 5 días después del contactar al ganador. El posible ganador podrá decidir a cuál de los días hábiles de la semana puede acudir por su premio, siempre y cuando Récord este en horario laborar, de 11 am a 5 pm.

XII. ENTREGA DE INCENTIVOS

• Una vez que algún participante haya sido confirmado como ganador, el ganador deberá acudir a las instalaciones de Récord para reclamar el premio, es indispensable traer los comprobantes (screen shot) a) de seguimiento a la cuenta de Facebook de Récord México ® y b) comprobante de compra de App de Delivery de los productos de la familia Ruffles.

XIII. JURISDICCIÓN

Toda relación que en virtud de la Actividad se genere entre cualquier Participante y el Organizador será regida y concertada con total sujeción a las leyes aplicables en México y a la jurisdicción de los tribunales competentes de la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando el Participante a cualquier otra ley a cuya aplicación y/o jurisdicción a la que pudiera tener derecho.

XIV. LUGAR Y FECHA DE LA PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LOS GANADORES.

Al terminar la dinámica quien haya cumplido con los requisitos de la dinámica y realizado el paso a paso para ser garantes del premio, se le contactará vía Mensaje directo para solicitar sus datos y hacerle saber que es un posible ganador.

XV. TELÉFONO PARA INFORMACIÓN Y ACLARACIONES, HORARIOS Y DÍAS DE ATENCIÓN.

Para la difusión de información relacionada con LA DINÁMICA, los únicos medios autorizados por Récord será Facebook, Instagram, X y YouTube.

XVI. AUTORIZACIÓN.

El participante que resulte ganador de esta DINÁMICA autoriza expresa e irrevocablemente a Autflo SA de CV. incluyendo sus controladoras, filiales y subsidiaras y/o cualquier otra empresa que ésta determine, estime conveniente, su nombre y apellido completo, país y ciudad de origen, fotografías y uso de imagen o retrato, videos y en general todos aquellos datos que pudieran requerirse con motivo de la difusión de esta DINÁMICA, renunciando expresa e irrevocablemente, desde la aceptación de las bases, a cualquier tipo de compensación económica, remuneración, regalía o retribución alguna por dicho uso.

XVII. PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

Récord manifiesta que ha adoptado los niveles de seguridad de protección de datos personales legalmente requeridos y procura instalar aquellos otros medios y medidas técnicas adicionales a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo.

XVIII. MODIFICACIONES A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES.

Récord se reserva el derecho de ampliar o modificar en cualquier momento los presentes términos y condiciones, por lo que el participante deberá consultar las bases y condiciones constantemente y hasta el término de LA DINÁMICA.