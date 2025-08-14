Exjugador de Real Madrid lanza desafío a Lamine Yamal

Lamine Yamal tendrá un nuevo desafío en la Temporada 2025-26. El joven atacante tendrá el mítico dorsal 10, por lo que tendrá una mayor responsabilidad con Barcelona. A pesar de su corta edad, el jugador ha demostrado su talento para guiar a los blaugranas en los momentos difíciles, aunque no ha estado exento de polémica.

Tanto en lo deportivo como en su vida privada, Yamal ha estado bajo escrutinio constante de cara al inicio de la nueva campaña en LaLiga. Una situación que, en opinión de un exjugador de Real Madrid, no puede ser favorable para la joven estrella blaugrana.

Yamal es el nuevo '10' de Barcelona | AP

Piden que Yamal responda en momentos difíciles

En el programa del Chiringuito de Jugones, Paco Buyo señaló que quiere ver cómo responde Lamine en momento verdaderamente difíciles. Yo estoy de acuerdo en que Lamine es un gran jugador. Es un jugador que lleva seis meses con un nivel muy alto, porque no olvidemos que, en el FC Barcelona, el rendimiento ha sido extraordinario para todos los jugadores".

"Quiero ver al gran jugador que es Lamine en momentos de dificultades, que las tendrá, y cuando lo carguen de responsabilidad", señaló el exjugador, durante el debate en torno a Lamine, que la temporada pasada jugó 55 partidos y pudo firmar 18 goles y 25 asistencias, y que es uno de los favoritos a ganar el Balón de Oro.

Lamine está bajo constante escrutinio | AP

¿Cuándo y contra quién juega Barcelona?

Los dirigidos por Hansi Flick comenzarán la actividad de liga el próximo sábado 16 de agosto a las 11:30 horas (tiempo del centro de México). Los culés visitarán a Mallorca en el Campo de fútbol de Son Moix en busca de sus primeros tres puntos de la temporada.

Lamine es de los jugadores a seguir | AP