Con gol a los 15 segundos, Botafogo vence 1-0 a Liga de Quito en octavos de final de Libertadores

Un tanto de Artur a los 15 segundos le sirvió a Botafogo para derrotar 1-0 a Liga de Quito en el partido de Ida de los Octavos de Final de la Copa Libertadores.

El equipo brasileño, vigente campeón de la Libertadores, abrió el marcador en la primera jugada del encuentro con un remate de primera de Artur en el corazón del área. El grito de Artur fue el noveno más rápido en la historia del torneo, una lista que lidera la anotación de Félix Suárez para Alianza Lima a los seis segundos del duelo contra Independiente Santa Fe en 1976.

Con este triunfo, Botafogo extendió su buen momento bajo la dirección técnica de Davide Ancelotti, quien asumió el banquillo tras la salida del portugués Renato Paiva, luego de caer en Octavos de Final del Mundial de Clubes. Ancelotti llegó a seis triunfos en nueve partidos al mando del Fogao, con dos empates y solo una derrota.

Carlo Ancelotti, padre de Davide y actual seleccionador de Brasil, presenció el partido en un palco del estadio Nilton Santos, de Río de Janeiro.

El choque de vuelta se disputará el próximo jueves en Quito

El único tanto del compromiso llegó tras el robo de Arthur Cabral a Fernando Cornejo luego del saque de centro de los visitantes. Allí se inició un ataque rápido que culminó con un preciso cruzamiento de Alex Telles, el cual asistió a Artur ante la pasividad de la defensa rival.

Cabral, delantero proveniente del Benfica, es una de las cinco contrataciones que hizo Botafogo tras la fase de grupos del certamen. También llegaron el mediocampista Danilo (Nottingham Forest) y el volante ofensivo Álvaro Montoro (Vélez Sarsfield), que estuvieron en el once inicial.

Después de la distracción inicial, Liga de Quito, campeón de la Libertadores en 2008, estuvo cerca de conseguir el empate en varias ocasiones, pero no fue efectivo. En el segundo período, Liga de Quito continuó buscando el empate, mientras Botafogo no mostró el juego que le permitió ganar por primera vez el título el año pasado.

