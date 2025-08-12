¡Como con Rayados! Edwin Cardona falla dos penales en Copa Libertadores

La ronda de octavos de final de la Copa Libertadores 2025 comenzó este martes con dos partidos de alto nivel. Atlético Nacional, São Paulo, Peñarol y Racing saltaron a la cancha, con el duelo entre colombianos y brasileños robándose gran parte de la atención.

En el compromiso disputado en Medellín, el marcador se mantenía igualado sin goles al término del primer tiempo. Sin embargo, en los primeros 15 minutos del complemento, el conjunto verdolaga tuvo la ocasión perfecta para abrir el marcador.

Cardona desperdicia la oportunidad

Edwin Cardona, uno de los referentes ofensivos de Atlético Nacional, tomó la responsabilidad desde los once pasos, pero su cobro no tuvo éxito y la oportunidad se esfumó. Con el penal fallado, el cuadro colombiano dejó escapar una ventaja clave ante un rival de jerarquía como São Paulo.

La acción rápidamente generó comentarios en redes sociales, donde algunos aficionados recordaron un momento doloroso en la carrera del colombiano: la Final de Liga MX con Rayados frente a Pachuca en 2016, cuando también erró un penal que pudo cambiar la historia y significar un título para Monterrey.

Pero la historia no terminó ahí, Cardona tuvo una segunda oportunidad a los 68, pero el arquero paulista Rafael se estiró para enviar fuera su disparo.

La segunda infracción también llegó por una falta de Ferraresi sobre Alfredo Morelos.

Comparaciones y recuerdos amargos

Aunque el fallo en la Copa Libertadores no define una final, la memoria futbolera de los fanáticos no perdona. Para muchos, la ejecución fallida frente a São Paulo tuvo ecos de aquel episodio en México, dejando la sensación de una oportunidad perdida que podría pesar en el marcador global.

Atlético Nacional deberá reponerse anímicamente y buscar en el partido de vuelta el boleto a los cuartos de final del torneo más importante de clubes en Sudamérica.

