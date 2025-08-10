¡Oficial! Marcos Rojo es nuevo jugador de Racing tras salir de Boca

Canterano del Rojo de Avellaneda, Marcos Rojo es nuevo jugador del Racing Club luego de quedar libre de su contrato con Boca Juniors, equipo al que llegó en 2020 después de su paso por el Manchester United.

Después de 118 partidos, nueve goles y cuatro tarjetas rojas como Xeneize, Rojo abandonó la disciplina de Boca Juniors de forma polémica la semana pasada, tras no contar para Miguel Ángel Russo, entrenador del cuadro bostero.

Rojo ya entrenó con Racing | @RacingClub|

Este domingo, Racing presentó a Marcos Rojo como su nuevo fichaje para lo que resta del torneo en Argentina, este anunció se realizó un día después del empate del cuadro de Avellaneda ante Boca en La Bombonera.

Racing firmó a Marcos Rojo hasta diciembre del 2026, contrato que está sujeto a productividad por parte del exjugador de Boca Juniors, se espera que el defensor pueda debutar con Racing en Copa Libertadores.

