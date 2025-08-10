Más problemas para Barcelona en el nuevo Spotify Camp Nou: se encuentran 200 defectos

Barcelona arrancó de forma oficial su camino hacia la gloria en la Temporada 2025-6, con la goleada al Como 1907 en el Trofeo Joan Gamper. Pese a que el Estadio Johan Cruyff fue la sede del abultado marcador blaugrana, varios aficionados tuvieron un sabor agridulce, ya que aquel juego estaba programado para abrir las puertas del nuevo Spotify Camp Nou.

La mala planeación que ha tenido el inmueble hizo inviable el tan ansiado regreso, que se pospuso hasta mediados de septiembre. Sin embargo, Joan Laporta y la dirigencia Culé tendrán que afrontar un nuevo reto que podría interferir con la vuelta al recinto ubicado en Les Corts.

Según la información del medio catalán, RAC 1, el Spotify Camp Nou cuenta con 200 deficiencias en la primera fase de obras del inmueble. Toda la información fue proporcionada por la Asociación de Clubes Europeos, quien también comentó que la dirigencia cuenta con poco dinero y tiempo para solucionarlas.

El regreso del Barcelona al nuevo Camp Nou está programado para el 14 de septiembre, en un duelo de LaLiga ante Valencia. Aquel partido correspondiente a la Jornada 4, podría ser la tan ansiada vuelta a la casa Culé, aunque aún no hay nada seguro.

Las palabras de Ter Stegen

Tras la obtención del Trofeo Joan Gamper, Marc-André ter Stegen habló sobre la ilusión que tiene él y sus compañeros de regresar al inmueble. El cancerbero alemán remarcó lo importantes que es para el grupo volver a pisar ese césped sagrado, en el que se vivieron inconmensurables glorias.

"Todos compartimos la ilusión de volver al Spotify Camp Nou, nuestra casa, donde queremos jugar muchos partidos. Ya queda poquito", comentó con emoción e ilusión el meta del Barcelona.

