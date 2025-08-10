Marcus Rashford: De meter un golazo a terminar haciendo el oso de la semana

La era del nuevo Barcelona comenzó, ya con indicios de lo que podemos ver este año, los catalanes cierran la pretemporada con el partido que disputa el trofeo, Joan Gamper, en el Estadio Johan Cruyff y aunque lucen más fuertes que nunca, su reciente refuerzo, Marcus Rashford, demostró que también pueden equivocarse.

Rashford en pretemporada I @FCBarcelona

¿El error de la pretemporada?

El suceso ocurrió durante el duelo entre el Barcelona y el Como 1907. En el agregado del primer tiempo cuando gracias a un pase de Lamine Yamal, una extraordinaria jugada individual de Rashford le bastó para quitarse a dos defensas y al guardameta, pero cuando estuvo frente al arco ya sin portero, el jugador inglés mandó el balón por un costado.

Tras la acción nadie podía creerlo, ni los comentaristas ni sus compañeros que se llevaron las manos a la cabeza en señal de sorpresa, mientras que el jugador solo sonrió y miró al cielo, incrédulo de lo que había pasado.

“Rashford”:

Por este tiro que falló en su juego de hoy para el Barça. pic.twitter.com/osk2ZEZzRv — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) August 10, 2025

Sin repercusiones al final

Afortunadamente para el equipo y el jugador, el duelo terminó cinco goles contra cero a favor del equipo español y aunque Rashford no pudo anotar su tanto, si colaboró con una asistencia al gol de Raphinha que significó el 3-0.

Refuerzos del Barcelona con el trofeo Joan Gamper I @FCBarcelona

