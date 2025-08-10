¡Con todo y bombas! Atacan instalaciones de Palmeiras; esto sucedió

Momento tenso se vive con el Palmeiras y un sector de la afición luego de la eliminación dentro de los Octavos de Final de la Copa Brasil ante Corinthians y el posterior anuncio de la renovación del entrenador.

Y es que, algunos sujetos con cabeza cubierta se dieron cita la madrugada de este 10 agosto en la Academia de Futbol del Palmeiras para atacar con petardos, así lo reveló el propio club quienes buscarán que los responsables sean castigados.

El Verdao calificó como acto terrorista lo sucedido por parte de lo que al parecer son propios aficionados insatisfechos. Incluso el equipo tiene grabaciones de cómo sucedió todo el ataque en el lugar de concentración.

Comunicado

“Vándalos atacaron cobardemente la Academia de Futbol del Palmeiras, poniendo en riesgo la integridad física de los atletas y demás empleados del club que se encontraban allí concentrados para el partido contra el Ceará, por el Campeonato Brasileño. Afortunadamente, nadie resultó herido”, resaltó el club.

Sujetos podrían ser condenados por actos inhumanos: “Bombas y petardos fueron lanzados contra el centro de entrenamiento del club, en un ataque terrorista con características similares al ocurrido en octubre de 2024, cuando delincuentes ya identificados por la policía asesinaron a un hincha del Cruzeiro en la Rodovia Fernao Dias”.

Habrá represalias

Dentro del mismo informe Palmeiras aseguró que buscarán dar con los culpables: “El Palmeiras no se dejará intimidar por los actos violentos cometidos por un grupo delictivo y luchará con todas sus fuerzas para asegurar que los responsables sean castigados con todo el rigor de la ley”.

