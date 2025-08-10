¡Caos en el Timao! Socios echan al presidente de Corinthians por presunta corrupción

Momento dramático se vive en el futbol brasileño con Corinthians, socios del equipo han terminado por echar fuera al presidente del Timao por presuntos actos de corrupción. Cabe mencionar que desde meses atrás se encontraba suspendido.

Augusto Melo estaba sancionado por haber diseñado una estructura de empresas fantasmas para desviar dinero y ahora luego de una asamblea general los socios han votado en su mayoría por su destitución.

Acusado por actos ilícitos

De acuerdo a la investigación realizada sobre el dirigente hubo desvíos de fondos en un contrato de patrocinio con ‘Vai de Bet’ hacia una empresa vinculada al Primer Comando de la Capital (PCC), una organización criminal del país, esto señalado por la Policía Civil de San Pablo.

La acusaciones sobre el expresidente de Corinthians fue tensa y no pudo abandonar el lugar con su coche, luego de la asamblea en la que se oficializó la destitución, debido a que le fueron robados sus neumáticos.

La Justicia paulista aceptó la denuncia hace algunos meses presentada por el Ministerio Público y se comenzó con el proceso junto a otros exdirigentes y empresarios, por asociación ilícita, lavado de dinero y hasta robo.

Osmar Stábile estará a cargo

Luego de la destitución de Augusto Melo la presidencia de Corinthians buscará un nuevo dirigente por ahora estará a cargo del vicepresidente primero, Osmar Stábile.

