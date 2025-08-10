¡Sorpresivo cambio! Narrador de Fox Sports es anunciado como fichaje estrella de TNT Sports

El mercado de fichajes no solo se mueve dentro de las canchas, también en las cabinas de transmisión. Este sábado, TNT Sports México anunció de manera sorpresiva la incorporación de Christian Elguea, mejor conocido como “Tibu” Elguea, una de las voces más reconocidas en la narración deportiva del país.

Tibu Elguea llega a TNT Sports | IG: tibuelguea

Elguea formará parte del grupo de narradores estelares del canal y estará presente en las transmisiones de la Premier League y la Champions League durante la temporada que está por comenzar.

¿Adiós a Fox Sports?

La llegada de “Tibu” Elguea a TNT Sports ha sorprendido a la audiencia, ya que apenas hace un año se integró a Fox Sports México, pero pese a ser anunciado con 'la competencia', "Tibu" Elguea ya confirmó que permanecerá en Fox Sports, por lo que sus narraciones se podrán seguir a través de ambas señales.

Tibu Elguea llegó a Fox Sports hace un año | IG: tibuelguea