Grande en la cabina y fuera de ella: Ruso Zamogilny le obsequia su abrigo a un niño para protegerse de la lluvia

Sin duda alguna, uno de los partidos que más está dando de qué hablar este fin de semana de regreso de la Liga MX, es el duelo entre las Águilas del América y Querétaro, esta vez con una situación que ocurrió en las tribunas del estadio y protagonizada por el ex jugador y ahora comentarista, Damián ‘Ruso’ Zamogilny.

Damián ‘Ruso’ Zamogilny en el Ciudad de los Deportes I @RusoZamogilny

Héroe desde la tribuna

Debido a la lluvia y la tormenta eléctrica, el partido tuvo que ser retrasado, por lo que la afición intento resguardarse como pudo en el Estadio Ciudad de los Deportes. Aunque algunos fanáticos pudieron resguardarse en los pasillos, otros no tuvieron tanta suerte, tal fue el caso de un niño que se encontraba cerca del palco de transmisiones, para su fortuna, fue socorrido de inmediato.

El analista de TUDN, Damián ‘Ruso’ Zamogilny, se percató de que un pequeño aficionado no tenía cómo resguardarse del agua, por lo que no dudó en darle su abrigo para que pudiera cubrirse.

Tras este acto que se publicó en redes sociales, los fanáticos aplaudieron la atención y humildad que tuvo el ex futbolista, al igual que el padre del niño, que en el video se aprecia como le dan la mano en señal de respeto.

Analista Ruso Zamogilny I @RusoZamogilny

