América vs Querétaro EN VIVO Liga MX Apertura 2025 Jornada 4

América recibe este sábado en el Estadio Ciudad de los Deportes a Querétaro, en partido correspondiente a la Jornada 4 del Apertura 2025.

Las Águilas vienen de una Leagues Cup en la que dejaron muchas dudas tras registrar tres empates y con varios de sus jugadores con un rendimiento por debajo del esperado.

Por su parte, los Gallos no han comenzado el semestre de buena manera, pues ha perdido sus seis partidos (tres de Liga MX y tres de Leagues Cup).

