Homenaje a los ídolos: América da reconocimiento a Zendejas y Fidalgo

Pese a las lluvias hubo festejo en el Estadio Cuidada de los Deportes, pues previo al duelo de América vs Querétaro, dos de los nuevos ídolos americanistas recibieron un reconocimiento por sus juegos en el club.

El capitán Álvaro Fidalgo y el dorsal ‘10’, Alejandro Zendejas, fueron reconocidos por el club gracias a llegar a la marca de 150 (Zendejas) y 200 (Fidalgo) partidos jugados como azulcremas.

Palmarés histórico

Zende y Fidalgo comparten los mismo logros como azulcremas, además de ser pilares en el histórico Tricampeonato. Zendejas llegó en enero de 2022 y Fidalgo en febrero de 2021, ambos consiguiendo 3 títulos de Liga MX (Apertura 2023, Clausura 2024, Apertura 2024), 1 Campeón de Campeones (2024), y 1 Supercopa de la Liga MX (2024).

Fiesta pospuesta

Lo que comenzaba a iniciar como una fiesta para los jugadores y fanáticos del América en el Cuidada de los Deportes, tuvo que ser pospuesto por problemas meteorológicos, ya que una amenaza de tormenta eléctrica hizo que el duelo se posponga casi dos horas después.

Los de Coapa reciben a los Gallos Blancos de Querétaro por la Jornada 4 del Apertura 2025, luego del parón de casi un mes por la Leagues Cup, mismo torneo del que ambos salieron eliminados en la primera fase.

