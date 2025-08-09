¿Desaparecido? Lucas Ocampos de Rayados luce en carteles con ‘ficha de búsqueda’ en Monterrey

Luego de no conseguir el objetivo en la Leagues Cup, Rayados regresó a casa con la mente puesta de nueva cuenta en el campeonato local. Sin embargo, la afición se encuentra molesta por los últimos resultados y ha comenzado a señalar a varios jugadores de la plantilla, tal es el caso de Lucas Ocampos, a quién en forma de burla lo anuncian como ‘desaparecido’.

Lucas Ocampos recibe burlas y criticas | MEXSPORT

La mañana de este sábado a las afueras de El Barrial, se lograron ver una serie de carteles de ‘Alerta Amber’ solicitando la ayuda de la ciudadanía para localizar a Lucas Ocampos, quien mencionan que lleva más de un semestre desaparecido, esto en forma satura y con tintes de protesta.

El cartel menciona que la última vez que Lucas Ocampos ‘fue visto con Rayados’ data del 15 de diciembre del 2024, fecha en la que se jugó la Final de Vuelta del Apertura 2025 entre Monterrey y América, misma que Ocampos no pudo disputar por lesionarse al minuto 4 de la Ida.

Falsa Alerta Amber de Lucas Ocampos |

Señora Lozano, autora de las protestas en Monterrey

Esta falsa Alerta Amber para protestar en contra de Lucas Ocampos fue obra de una famosa aficionada de Rayados conocida como ‘Señora Lozano’, quién siempre es la primera en dar la bienvenida a los nuevos refuerzos en el aeropuerto, pero también es la primera en alzar la voz en contra de los propios jugadores.

Mensaje en contra de Torrent

La aficionada ya mencionada también llevó una manta en contra del entrenador de Rayados en la que se le pedía a Domènec Torrent hablar menos en las conferencias de prensa y comenzar a trabajar más, pues aún no ha conseguido nada con el club para tener esas actitudes.

“Torrent, tú aún no has ganado nada. Mejor cállate y ponte a trabajar”

Domènec Torrent, entrenador de Rayados | IMAGO7

