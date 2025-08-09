¿Se va? Rodrigo Aguirre habló acerca de su futuro con América

Durante la etapa del tricampeonato de las Águilas del América, una de las sorpresas más gratas fue la de Rodrigo 'Búfalo' Aguirre, quien llegó al cuadro azulcrema procedente de Rayados de Monterrey para caer con el pie derecho, pues fue uno de los recambios predilectos de André Jardine.

Ahora, Aguirre ha revelado qué pasará en el futuro con él y su camino con los de Coapa, dejando en claro algunos detalles que se sumarían como extra y que a él le gustaría vivir con su actual club.

Aguirre se quedará al menos cuatro torneos más con América | Imago7

'Búfalo' para rato

En una entrevista que le realizó el medio AUF TV, Rodrigo Aguirre fue claro con lo que sucederá en el futuro próximo con él, agregando un detalle poco conocido de su estadía como jugador azulcrema.

"Yo tengo contrato dos años más con el América, así que sí, me quedo. Desde que llegué al América no he podido jugar en el Azteca porque justamente lo están remodelando para el Mundial", mencionó el 'Búfalo', agregando que probablemente dicho momento se podría dar no con los azulcremas, sino con Uruguay en el Mundial, abriendo contra México: "Qué lindo sería, ya se está alineando todo", agregó.

'Búfalo' festejando en el segundo partido del Apertura 2025 | Imago7

Clásicos en el mundo

Aguirre también fue cuestionado con respecto a los duelos importantes de los países en los que ha jugado, específicamente, en su país natal, Uruguay y ahora en México.

"Nosotros lo vivimos diferente, desde que somos chiquitos, tenemos esa rivalidad en el Clásico, son dos equipos que marcan la diferencias. En México, son muchos los equipos grandes", destacó.

Fue titular en el primer duelo del torneo | Imago7

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Doping de Saint-Maximin? La polémica con inyecciones del nuevo refuerzo del América