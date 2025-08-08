Hormiga González celebró gol del primer triunfo de Chivas en Leagues Cup a lo ‘Blue Lock’

Las Chivas hicieron historia al firmar su primer triunfo en la Leagues Cup, el conjunto rojiblanco se impuso 2-1 sobre el Cincinnati en el cierre de la Primera Fase con anotaciones de Efraín Álvarez y Armando ‘La Hormiga’ González.

El segundo tanto del equipo tapatío llamó la atención debido a la celebración de González quien nuevamente se sacó un festejo con tributo a la manga ahora a ‘Blue Lock’.

Hormiga González l X:Chivas

El ‘otaku del gol’ hizo una especie de saludo con una reverencia hacia al frente y la manos derecha cerca del escudo del equipo y con la izquierda dejándola en el aire en la parte trasera para plasmar otro momento importante en la carrera del mexicano.

A través de la cuenta de Chivas había mencionado de primera instancia que no sabía a qué referencia hacía el jugador; sin embargo, tras consultarlo resaltó el momento nuevamente ahora con la imagen de Armando González y la imagen del anime.

Tributo de Armando González l CAPTURA

Chivas cierra la Leagues Cup con triunfo

Sin las posibilidades de clasificar a los Cuartos de Final las Chivas llegaron a su último juego en búsqueda de obtener ese primer triunfo que se les negaba y fue precisamente en el cierre que lo hizo para quitarse la mala racha.

Apenas a los 25 minutos Efraín Álvarez ejecutaría el primer desde el manchón de penal, para la segunda parte llegaría el segundo obra de Armando González quien se hacía presente en el 57’, finalmente los locales reaccionarían con Andrés Felipe Dávila para decretar el 2-1 definitivo.

Chivas l X:Chivas

¿Dónde ver la Leagues Cup en vivo?

Los duelos entre clubes de la Liga MX y la MLS están al rojo vivo en esta edición de la Leagues Cup 2025, y puedes puedes ver todos los partidos en vivo a través de MLS Season Pass en Apple TV.

