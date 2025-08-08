Sebastián Cáceres se luce con lujoso regalo a Alana Flores

El amor está en el aire de Coapa y Sebastián Cáceres parece seguir siendo el protagonista, una vez más luciendo con un regalo para su ‘campeona’, la influencer mexicana, Alana Flores.

Detalle especial en su regreso

Recientemente la influencer, Alana, participó en el evento de la Velada del Año V, mismo donde salió victoriosa en el combate contra la influencer española, Ari Geli. Tras su regreso, Alana tuvo una sorpresa esencial en su llegada a casa, pues su novio, el defensor del América, Sebastián Cáceres.

Pese a estar ausente por la participación de las Águilas en la Leagues Cup, Cáceres le dejó a Alana su cuarto decorado, además de un par de obsequio, incluyendo unos aretes Roberto Coin, valuados en poco más de 100 mil pesos, por lo que la crítica no se hizo esperara.

Los aretes bañado en oro blanco, causaron los comentarios de los fans, siendo desde negativos argumento que era demasiado mientras que otros halagaron el detalle del futbolista uruguayo.

