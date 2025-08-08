¡Exportación Chiva! Dos jugadores del Tapatío jugarán en el extranjero

Dos jugadores de la cantera de las Chivas Rayadas del Guadalajara probarán suerte jugando en el extranjero, así lo confirmaron mediante la página oficial del Tapatío FC, equipo de la Liga de Expansión en el futbol nacional.

De acuerdo a lo informado en la página web del rebaño, Daniel Flores y Dylan Guajardo no continuarán más en Tapatío, Flores saldrá a préstamo para continuar su formación en el Phoenix Rising FC, equipo que juega en la USL Championship de Estados Unidos.

Guajardo jugará en Europa | MEXSPORT|

Por su parte, Dylan Guajardo estaría cercano a llegar a un equipo del Viejo Continente, aunque no se han dado a conocer detalles sobre el nuevo destino de Guajardo, se sabe que durante los próximos días habrá más detalles de a qué equipo se estaría yendo el canterano rojiblanco.

En la Liga de Expansión, Tapatío debutó con victoria tras derrotar al Atlético La Paz, en la jornada dos se enfrentará a Venados de Mérida.

Dos jugadores de Tapatío jugarán en el extranjero | MEXSPORT|