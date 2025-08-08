Ángel Correa anota su primer gol en la Liga MX

Este viernes, después de la participación de los equipos mexicanos en Leagues Cup, se reanudó la actividad de la Apertura 2025, cuando Puebla visitó a los Tigres de Guido Pizarro.

Este encuentro marcó el arranque goleador de Ángel Correa, que durante la competición binacional anotó cuatro goles en tres partidos, pero que, en la Liga MX, no había podido marcar con el conjunto felino.

Correa festeja su gol ante Puebla | MEXSPORT|

Con el partido ya decidido, Tigres ganaba 3-0 a la Franja, el exjugador del Atlético de Madrid aprovechó un error en la salida de los Camoteros y sacó un disparo que fue al ángulo contrario del arquero de Puebla, consiguiendo así su primera anotación con los Felinos en la Liga MX.

Tigres se enfrentará a las Águilas del América en la siguiente jornada del Apertura 2025, donde buscará pelear el liderato del campeonato que recién comienza. Por su parte, Puebla querrá salir de la mala racha contra Atlético de San Luis en el estadio Cuauhtémoc.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Leagues Cup 2025: Tigres se enfrentará al Inter Miami de Messi en Cuartos

La jugada del gol del argentino | MEXSPORT|