Carlos Vela y varias leyendas de Los Ángeles, le dan la bienvenida a Son Heung-Min

Se acabó el paso de Son Heung-Min por el futbol europeo, el delantero Surcoreano terminó su contrato con el Tottenham Hotspur y decidió firmar con el LAFC, equipo de la MLS.

Luego de confirmar su llegada, varios exfutbolistas del cuadro dorado y negro, además de varios exjugadores de franquicias como Los Angeles Lakers y Los Angeles Dodgers, también le dieron la bienvenida al extremo asiático a la Major League Soccer.

From a few LA legends to another.



Welcome to Los Angeles, Sonny 👋 pic.twitter.com/pt1jRzHbwN — LAFC (@LAFC) August 9, 2025

En el video que compartió el club dorado y negro, sale Magic Johnson, Carlos Vela, Giorgio Chiellini, Will Ferrell, mismos que le mandan un mensaje al extremo surcoreano.

Son Heung-Min estará en la banca en el partido frente al Chicago Fire, en el que podría ser su encuentro de debut en la Major League Soccer.

Son podría debutar con el LAFC | @LAFC|