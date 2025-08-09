Equipo de Ibai Llanos 'cerca' de jugar contra el Real Madrid y Barcelona

El modo carrera tipo FIFA de Ibai Llanos comenzó su camino en la cuarta categoría del futbol español, por lo que para soñar con las ligas mayores y estar en la máxima división, necesitan de ascender nueve veces.

Rónin FC, comenzará su legado en la Cuarta Catalana, la más baja categoría del futbol local, por lo que el camino para lo más grande será muy largo pero que sin duda con un proyecto bien estructurado, podría convertirse en una auténtica proeza para el influencer.

Ibai Llanos en promoción de la Velada del Año V I @Ibai

¿Qué necesita Ibai para estar en la élite?

Al estar en la zona baja del futbol, la manera más rápida para llegar a La Liga o a la Segunda División, Rónin FC tendría que realizar nueve ascenso de manera consecutiva y así aspirar a tener duelos contra equipos como Real Oviedo, Real Madrid y Atlético de Madrid en la temporada 2034-35.

El camino que inicia el club español tendrá lugar en unos meses y ya cuenta con varios interesados, además de que a palabras de Ibai, este busca un proyecto bien estructurado y que crezca de manera natural: “Igual en cuatro años somos un club fraude que no ganó ningún partido y me tengo que ir”, bromeó el streamer.

Es oficial. Hoy nace Rōnin FC. pic.twitter.com/nKruuCDG7G — Rōnin FC (@RoninFutbolClub) August 5, 2025

Estas son las categorías que Ibai debe cruzar para llegar a la élite:

Cuarta Catalana Tercera Catalana Segunda Catalana Primera Catalana Lliga Elit Tercera RFEF Segunda RFEF Primera RFEF Segunda Divisón La Liga

Ibai con Mbappe I @Ibai

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Sergio Ramos cambia de look antes del regreso de Rayados a la Liga MX