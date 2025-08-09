Querido narrador de TNT Sports sigue pasos de Marion Reimers y se despide del canal

Continúan las despedidas en TNT Sports, una vez más, una de las principales voces del canal dice adiós a la ‘Bendita Champions’. Ricardo Munguia, comentarista de la copa de Europa, deja atrás las transmisiones luego de cuatro años y de narrar tres finales de Champions League.

Munguia formaba parte del equipo de comentaristas y analistas de la Champions Leagues y Premier League, acompañado de voces como las de Luis Omar Tapia, Marion Reimers y Majo Gonzales, además del análisis con Pepe del Bosque y Miroslava Montemayor.

IG: @ricardomurguia

‘Termina mi ciclo en TNT Sports’

El narrador, publicó a través de su red social, Instagram, su despedida, agradeciendo las oportunidades las experiencias vividas, además de un emotivo video mostrando sus mejores momentos durante el canal propiedad de Warner Bros.

“Luego de 4 años de grandes experiencias, muchos partidos, programas y emociones he decidido terminar mi ciclo en TNT Sports”, se lee en el comunicado de Ricardo Munguia.

“También a todos mis compañeros por esta increíble aventura. Me voy con la satisfacción de saber que entregué todo mi profesionalismo y pasión durante estos años. Me quedo con grandes amistades y fabulosos recuerdos. ¡GRACIAS TNT SPORTS!”, concluyó.

¿Cuál es el destino de Munguia?

Aunque el comentarista no dio ni pistas o indicios de dónde seguirá su carrera, si compartió que su pasión por el futbol continuará, por lo que es muy probable que próximamente anuncie su nueva casa.

