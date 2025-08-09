¡Nadie se lo quiso perder! Chivahermano es captado en recibimiento de Allan Saint-Maximin

Allan Saint-Maximin ya se encuentra en territorio mexicano para realizar el proceso y firmar su vínculo para convertirse oficialmente en nuevo jugador de las Águilas del América por las próximas cuatro temporadas.

El francés fue recibido por una oleada de aficionados del América que se dieron cita en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para iniciar una nueva etapa entre el americanismo con un jugador de ‘élite’.

Sin embargo, la cantidad numerosa de americanistas no fue lo más vistoso, y es que entre aquellos aficionados de amarillo fue captado un Chivahermano quien se encontraba presenciando la llegada del europeo.

El momento fue captado y en redes sociales no pasó desapercibido y las capturas fueron resaltadas con su jersey bien puesto de las Chivas y con el celular grabando el momento.

Nuevo refuerzo azulcrema

Allan Saint-Maximin es el refuerzo de renombre que la afición exigía, al menos cuenta con la trayectoria y la habilidades para destacar en la Liga MX, el futbolista habló a su arribo y en sus primeras palabras en español resaltó su felicidad de llegar al América.

Detalles para hacerse oficial

El exjugador del Newcastle United, donde vivió su mejor momento, llega para la realización de exámenes médicos, además del tema de visado en Houston y lo principal la firma que lo vincule oficialmente como nuevo jugador del Club América.

