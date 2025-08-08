Faitelson revienta al americanismo por recibimiento a Allan Saint-Maximin en aeropuerto

David Faitelson no perdió el estilo y salió para reventar a la afición americanista tras el recibimiento que protagonizaron los seguidores azulcremas en el aeropuerto con el nuevo refuerzo del América Allan Saint-Maximin.

Fue a través de su cuenta de X que el analista de TUDN hizo su crítica sobre lo sucedido en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México: “Exagerado el recibimiento del nuevo refuerzo del América: ¡Es Allison (Allan) Saint-Maximin! No es ni Mbappé ni Dembélé”.

“Bueno, ni siquiera le llega a los talones a Sergio Ramos, a James Rodríguez, a Keylor Navas o a Aaron Ramsey”, señaló Faitelson tras el arribo del francés que llega tras jugar cedido en el Fenerbahce de Turquía.

Lesiones; su principal obstáculo

La llegada de Allan Saint-Maximin al América ha levantado diversas expectativas; sin embargo, llega con una serie de lesiones vividas en el último año con el Fenerbahce, club en el que estuvo cedido por el Al-Ahli.

Durante este lapso el francés registró un total de siete lesiones que provocó su ausencia en 14 partidos con el conjunto turco traducidos en 76 días fuera de las canchas; temas desde una gripa hasta temas musculares lo terminaron por ser inconstante.

¿Cuándo será presentado?

Se espera que Allan Saint–Maximin sea presentado en el duelo de la fecha 4 ante los Gallos Blancos del Querétaro, pero antes tendrá que pasar los exámenes médicos, en el Estadio Ciudad de los Deportes.

