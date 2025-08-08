Fiesta azulcrema para recibir a Allan Saint-Maximin como crack mundial

Locura para recibir a Saint-Maximin. La noche de este viernes llegó Allan Saint-Maximin a la Ciudad de México y fue recibido por una gran cantidad de aficionados de las Águilas del América.

A las 8 de la noche, con 13 minutos, llegó el avión de la compañía Air France, donde viajaba el nuevo refuerzo azulcrema desde París. Pero las cosas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se movieron desde mucho antes.

Sain-Maximin fue recibido por la afición azulcrema | MEXSPORT|

La Monumental y El Disturbio, organizaron a su gente para recibir al francés en la terminal 1, donde citaron a las 6 de la tarde con 50 minutos y poco a poco la salida E2 se pintó de amarillo y azul, ante las miradas, fotografías e intriga de cientos de viajeros que llegaban a la capital.

A las 7 en punto comenzaron a sonar los tambores, trompetas y cantos de los aficionados, quienes esperaban ilusionados al que desean que sea la nueva figura azulcrema.

La espera se hizo larga, pero la ilusión de conocer al francés no apagaba las voces de la gente. Niñas, niños, hombres y mujeres, cantaban las famosas porras que retumban en Ciudad de los Deportes, ahora en el Aeropuerto capitalino.

El francés en su llegada a México | MEXSPORT|

Cuando todo estaba listo para su salida, un contratiempo con el equipaje hizo esperar a los fanáticos. En específico, Saint-Maximin tuvo que esperar que le entregaran a sus perros para que pudiera concluir el viaje y encontrarse con su afición.

A las 9:32 de la noche, salió el delantero francés, quien fue recibido con porras, gritos y cariño, además de dejar sus primeras declaraciones para la prensa, las cuales fueron: “Feliz de estar en México, gracias afición por este recibimiento”.

Su familia salió por otra puerta, mientras que Maximin tuvo que ser escoltado hasta llegar a una de las dos camionetas que el club puso a su disposición.

La afición americanista en el Aeropuerto | MEXSPORT|

¿CUÁNTA GENTE FUE?

El número oficial aún es incierto, aunque RÉCORD pudo tener información de las barras, quienes aseguran que llegaron a estar más de 200 americanistas reunidos en el aeropuerto en algún momento. Lo que es un hecho, es que fue una presentación que quedará en el recuerdo de los aficionados.

