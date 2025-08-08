¿Regreso al Estadio Azteca? Luis Ángel Malagón ilusiona a la afición en redes

Luis Ángel Malagón encendió las redes sociales al subir una imagen que dejó entrever un posible regreso del Estadio Azteca. El arquero no dio más detalles, pero fue suficiente para causar dudas alrededor de la afición.

¿Qué publicó Malagón?

La imagen es un Águila dentro del Estadio Azteca mientras se intenta levantar, lo que algunos entendieron como el regreso del histórico inmueble para albergar los partidos del América.

¿Cuándo se reabrirá el Estadio Azteca?

Sin embargo, la fecha contemplada para que el Estadio Azteca se reabra es el 28 de marzo de 2026, precisamente en la última Fecha FIFA antes de la Copa del Mundo, que también se celebrará en Estados Unidos y Canadá.

El inmueble de Santa Úrsula continúa en obras para quedar listo para albergar los duelos de la Copa del Mundo, además de abrir sus puertas nuevamente para el Club América.

La imagen de Malagón emocionó a algunos aficionados, pero algunos otros entendieron que se trata de que América se levantará tras quedar eliminados de Leagues Cup.

