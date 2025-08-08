Sin victorias en casi cinco meses: América no hila tres triunfos consecutivos desde marzo

El América no ha tenido los mejores resultados en los últimos meses, pues están en una crisis de resultados, por lo que la afición ha sido crítica en los duelos recientes.

Y es que la situación pasa a que no logran hilar triunfos desde el mes de marzo, esto considerando partidos de 90 minutos, ya que la Leagues Cup tenía un formato distinto y ahí sí ganaron dos duelos seguidos en la tanda de penaltis.

La última ocasión en la que el América consiguió triunfos consecutivos fue en el mes de marzo, pues vencieron a Chivas por 4 goles a 0, al Atlas por marcador de 3 a 1 y a Tigres por 3 a 0.

Después de eso, vino una seguidilla de 5 partidos en los que no pudieron ganar y desde ese entonces se considera que iniciaron los malos resultados. De hecho, el balance desde el primer juego de abril, a la fecha, es el siguiente:

7 triunfos

7 empates

8 derrotas

Esta es la primera ocasión desde que André Jardine tomó al equipo, donde el América tiene más derrotas que triunfos en varios meses, por lo que queda claro que enfrentan una crisis en cuanto a resultados.

AMÉRICA A DEJAR LA MALA RACHA

Luego de haber caído en la Leagues Cup en la fase de grupos y seguir con esta crisis de resultados, el América buscará reivindicarse este fin de semana cuando se enfrenten a Querétaro en la cancha de Ciudad de los Deportes a las 7 de la noche.

