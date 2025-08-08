Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el Mazatlán vs Tijuana? EN VIVO

Tras un parón de casi un mes por la League Cup, los equipos mexicanos están listos para volver a pelear por el campeonato de la Liga MX, esta vez ya sin retrasos ni eventos que proponen la competencia.

Duelo de la Jornada 16 del Clausura 2025 | IMAGO7

El cuadro de Mazatlán recibe el partido con una racha de un empate, una victoria y una derrota en la Leagues Cup, mientras que en su último duelo de Liga MX, cayeron por un gol ante Pachuca.

Por su parte, los Xolos de Tijuana, tuvieron dos derrotas y una victoria ante los equipos Estadounidenses. Antes del parón por el torneo contra la MLS, los Xolos empataron a un gol con los Bravos de Juárez.

Jornada 16 del Calusura 2025 | IMAGO7

¿Cuándo y dónde ver el Mazatlán vs Tijuana?

FECHA: Sábado 9 de agosto.

Sábado 9 de agosto. HORA: 21:00.

21:00. LUGAR: Estadio El Encanto, Mazatlán, México.

Estadio El Encanto, Mazatlán, México. TRANSMISION: Azteca 7.

Mazatlán en Leagues Cup | MEXSPORT

