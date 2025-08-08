Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver América vs Querétaro del Apertura 2025?

La Leagues Cup terminó para varios equipos mexicanos, por lo que las miradas ahora continúan en el Apertura 2025. América buscará resarcir sus heridas y tratará de mejorar en el presente campeonato cuando reciba a Gallos Blancos de Querétaro.

Las Águilas sumaron un fracaso más tras su temprana eliminación en Leagues Cup, y las cosas no han sido diferentes en Liga MX. El conjunto de Jardine suma una victoria y un empate en el presente torneo.

América | IMAGO7|

Por su parte, Querétaro terminó con otra participación gris de la mano de Benjamín Mora. El conjunto del Bajío no ha ganado ni un solo partido en el Apertura 2025, mientras que solo anotaron un gol en las tres jornadas anteriores.

Último enfrentamiento entre ambos

La última ocasión en la que ambos se enfrentaron fue en la Jornada 1 del torneo anterior, en la Ciudad de México. América derrotó con un gol del canterano Antonio Álvarez al cuadro de Querétaro.

¿Dónde ver?

Fecha: Sábado 9 de Agosto

Horario: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

Lugar: Estadio Ciudad de los Deportes, CDMX

Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX Premium

El último juego | IMAGO7|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ALLAN SAINT-MAXIMIN LLEGARÁ A LA CIUDAD DE MÉXICO ESTA NOCHE PARA FIRMAR CON AMÉRICA