¡Fin una era! ESPN y José Ramón Fernández anuncian un adiós definitivo

Fin de una era. Luego de 21 años ininterrumpidos al aire, este viernes ESPN ha anunciado que uno de los programas más emblemáticos de la cadena y el cual por muchos años fue conducido por José Ramón Fernández, llega a su fin.

Por medio de un emotivo video, Eduardo Varela, quien era parte de la dupla estelar del programa junto con Joserra, anunció el fin de ‘Cronómetro’, programa que duró más de dos décadas dentro de la programación de ESPN México.

“Queridos amigos, hoy el reloj de Cronómetro marca su última hora… después de casi 21 años y más de 4 mil 200 emisiones, llegamos al final de una carrera legendaria”

Entre los conductores que pasaron por esta polémica mesa de debate se encuentran nombres como José Ramón Fernández, Eduardo Varela, David Faitelson, Álvaro Morales, Pablo Viruega, Ciro Procuna, entre otros tantos más canales de la cadena.

Pese a que Joserra fue el hombre más emblemático de este programa, Eduardo Varela fue el encargado de dar las palabras de agradecimientos a los televidentes que por más de 20 años convirtieron a este programa en uno de los emblemas de ESPN.

“Gracias por acompañarnos en esta maratón de pasión, debate y corazón… Hasta siempre, Cronómetro”

¿Se acerca el adiós de José Ramón Fernández?

La participación de José Ramón Fernández en ESPN ha ido disminuyendo con el pasar de los años y tal como él mismo lo anunció en 2024, su retiro cada día está más cerca. Hoy Joserra únicamente aparece a cuadro en Futbol Picante, pero su presencia en la mesa no es fija y sus apariciones son esporádicas en eventos importantes.

