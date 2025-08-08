¿Faitelson teme por su vida tras reportaje de Cruz Azul? Esto dijo el comunicador

El comunicador estelar de TUDN, David Faitelson, provocó un huracán tras un reportaje en el que desmenuzó el millonario contrato de Giorgos Giakoumakis con Cruz Azul.

El documento periodístico de Faitelson dividió a la opinión pública y también hizo que le llovieran críticas al exconductor de ESPN, unas más subidas de tono e incluso rayando en las amenazas.

Giakoumakis y Cruz Azul, relación fallida | RÉCORD

¿David Faitelson teme por su vida?

Con la vorágine sacudiéndole el rostro, David Faitelson aseguró no tener nada que temer al ser cuestionado en el programa 3 en la banca.

"¿Temes por tu vida?", cuestionó el periodista Iván Pirrón. "No", respondió tajantemente el conductor de TUDN, quien reveló que Televisa no le puso seguridad personal tras el escándalo.

Iván Alonso, director deportivo de Cruz Azul | RÉCORD

Tiene más información de Cruz Azul

En el mismo show digital, Faitelson reveló tener más documentos de fichajes de Cruz Azul, no obstante, pese a contar con información que compromete a directivos de La Máquina, como ya ha revelado de Iván Alonso, esta no será dada a conocer pronto.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿HUGO SÁNCHEZ INTENTÓ CONQUISTAR A OLIVIA COLLINS?

Faitelson, en un evento del Salón de la Fama del Futbol | MEXSPORT