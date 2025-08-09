Faitelson vuelve a cargar contra José Ramón y asegura que no se 'arrepiente' de sacar a la luz sus adicciones

David Faitelson y José Ramón Fernández crearon una de las duplas más grandes en la historia del periodismo deportivo en nuestro país, sin embargo, todo lo que sube tiene que bajar. Tras la polémica salida de Faitelson a TUDN y los dimes y diretes entre ambos, la relación se terminó por fracturar.

El momento cumbre entre la tensión entre ambos ocurrió hace unos meses, cuando Joserra llamó "sicario" a David y él respondió revelando unas supuestas adicciones de su mentor. Faitelson dio la versión de su historia en el podcast 3 en la banca, y aclaró que no se arrepiente de lo que hizo, aunque sabe que se equivocó, porque pudo haber dañado a gente cercana a José Ramón.

"Yo ataqué, sí, pero la gente ve el contraataque, como pasó con Pacquiao contra Márquez ¿Y no vieron el daño que me hicieron un poquito antes?, ¿Cómo le digo a mis hijas que trabajan en Estados Unidos que a su papá le dijeron 'sicario', que en ese país es un terrorista? Daño hubo de las dos partes, por lo menos yo tengo la capacidad de reconocer que me precipité, que me equivoqué, y no por dañarlo a él, sino por dañar a las personas que están a su alrededor, como sus hijos, a quienes siempre quise, respeté y ayudé mucho. Nos equivocamos los dos", comentó David.

Faitelson | IMAGO7|

Con conciencia limpia

Para cerrar el tema, Faitelson agregó que no le preocupa lo que opina la gente de él, pues cree que hizo lo correcto. El comunicador de TUDN aseguró que durante toda su relación con Fernández sufrió de un sinfín de insultos por su aspecto físico y sobre su fe.

"Si quieren vivir con la retórica de que le pegué a mi maestro, que soy un malagradecido, bueno. Mira, yo tengo la conciencia muy limpia, yo sé bien qué soy, yo sé bien qué hice, qué no hice, cómo me entregué, cuánto le ayudé, siempre estuve ahí, fui un personaje fiel y entregado, pero hasta cierto punto aguanté y ese día llegó y punto. No me arrepiento absolutamente de nada, de lo único que podría arrepentirme es del daño colateral", sentenció David.

Joserra | MEXSPORT|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡FIN DE UNA ERA! ESPN Y JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ ANUNCIAN UN ADIÓS DEFINITIVO