Allan Saint-Maximin llega a la Ciudad de México con su familia y sus dos perros

La espera terminó y Allan Saint-Maximin llegó. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se volvió una locura tras el arribo del francés, quien se convertirá en nuevo jugador del América cuando pase los exámenes médicos.

Maximin dio una pequeña pero contundente declaración tras llegar a México, en la que se mostró feliz. De igual manera, el exfutbolista del Newcastle United no vino solo, pues toda su familia lo acompañó para dar inicio a esta nueva aventura.

Y entre toda su familia, también se encuentran dos perros, los cuales causaron revuelo y ternura en el territorio mexicano. El fichaje bomba de las Águilas pidió que sus dos compañeros de vida estuvieran con él en todo momento, incluido en el hotel hasta que encuentren residencia en nuestro país.

A romperla en América

América no vive su mejor momento tras su gloriosa etapa dorada con el Tricampeonato, por lo que la llegada de Allan Saint-Maximin será de gran ayuda. El jugador galo intentará ayudar al conjunto de André Jardine con su desequilibrio y regate, para buscar un nuevo título de Liga MX.

Posible debut

El jugador podría debutar en la Jornada 5 ante uno de los equipos más completos, en una de las plazas más pesadas de nuestro país. América visitará a Tigres la siguiente semana, por lo que los primeros minutos de Maximin podrían llegar.

