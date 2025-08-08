Conductor de TV Azteca señala a afición de América como "tóxica y malagradecida"

América ha vivido otra realidad en los últimos meses, luego de dominar la Liga MX durante tres torneos consecutivos. Por ello, las críticas a algunos jugadores han crecido, pero para algunos son actitudes "malagradecidas" por parte de los aficionados.

MEXSPORT

¿Qué dijo 'Villa Villa' sobre los americanistas?

El periodista de TV Azteca, Omar Villarreal Villalbazo aseguró que la afición de América es "tóxica y malagradecida", pues después del Tricampeonato se han dedicado a criticarlos en las recientes derrotas.

"La afición del América es bien tóxica. Los últimos tres meses, en los que los fracasos se les han acumulado, ya revientan a Malagón, a Israel Reyes, a Cáceres, a Zendejas. Cuestionan al 'Búfalo' Aguirre, revientan a Dávila. Están a dos de reventar a Fidalgo y volverle a decir 'patas de raqueta' a Henry Martín. Son malagradecidos", dijo Omar Villarreal en programa de TV Azteca.

MEXSPORT

Los 'fracasos' de América

América ha tenido meses complicados, ya que cayeron en la Final de Liga MX frente a Toluca, al igual que el Campeón de Campeones. Perdieron el boleto al Mundial de Clubes contra LAFC y quedaron eliminados de Leagues Cup.

Para los aficionados de América, las críticas vienen por exigir al equipo estar al máximo nivel permanentemente, mientras que para otros, es un discurso tóxico que no permite el error natural del deporte.

MEXSPORT

También te puede interesar: ¿Regresa a TV Azteca? David Faitelson hace sorprendete revelación

