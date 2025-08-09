Griezmann presume un Panini de Messi que vale más de 330 mil dólares

Los colores no hacen que se niegue la grandeza de un jugador, así como tampoco hace que los futbolista no reconozcan el mérito de otro. Tal es el caso de Antoine Griezmann, quien mostró tener un coleccionable invaluable del que una vez fuera su rival y compañero, Lionel Messi.

Messi y Griezmann en Barcelona I CAPTURA DE PANTALLA

Tarjeta de más de 300 mil dólares

La carta mostrada por el jugador en un par de historias en su red social, Instagram, es una Panini de la temporada 2004-05, una de las ejemplares del debut del actual Campeón del Mundo.

Esta es la tercera card máscara de toda la historia y la más valiosa de todas las impresiones del astro argentino, según el sitio de subastas estadounidense, Goldin Auctions, siendo parte de la colección Megacracks 2004-05 fabricada por Panini España y actualmente tiene un costo de 344 400 dólares (cantidad que ronda los 288 000 euros).

Panini Card de Messi I @GoldinCo

Reconocimiento mundial

No cabe duda que tener una pieza de ese estilo es un tesoro invaluable no solo para los fanáticos del deporte del balompié, sino también para los coleccionistas en general, por lo que el jugador de Atlético de Madrid, Griezmann, es uno de los afortunados en portar ese tesoro.

CAPTURA DE PANTALLA

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Equipo de Ibai Llanos 'cerca' de jugar contra el Real Madrid y Barcelona