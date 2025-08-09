Facundo desata tremenda revelación en La Casa de los Famosos sobre su encuentro con Tom Brady

La Casa de los Famosos sigue destapando revelaciones entre los participantes, ahora tocó el turno para Facundo quien es uno de los personajes que lideran esta nueva temporada que transmite Televisa en su plataforma de ViX.

El comediante destapó un momento que le terminó derivando una corrida a ‘patadas’ y un veto por parte de la organización de la NFL tras hacerse el gracioso en conferencia de prensa con Tom Brady.

Facundo l X:Whitechican

¿Qué sucedió?

Facundo relató a sus compañeros como ocurrió en el que destacó que fue en la víspera del Super Bowl Llll en Atlanta cuando tuvo la oportunidad de ingresar a la rueda de prensa con Tom Brady como protagonista; sin embargo, durante su turno se pasó de gracioso al sacar un ukelele en mano y dedicarle una canción al jugador.

Dicha canción era “We are the champions”; sin embargo, no era la original sino una versión modificada y y de inmediato tuvo que ser obligado a salir por los guardias.

Brady l CAPTURA

Seguridad lo echó a ‘patadas’

Esa situación no pasó desapercibida por parte de la seguridad y terminaron echándolo del lugar y con un veto de 10 años a cualquier evento organizado por la NFL.

Facundo terminó sentenciando que ya no pudo acceder al partido del Super Bowl y su novia fue la única que terminó yendo ante situación que dejó ‘consternados’ a los habitantes de La Casa de los Famosos”.

Tom Brady l X:TomBrady

