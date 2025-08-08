New England Patriots develan estatua de Tom Brady

El legendario quarterback Tom Brady, considerado por muchos como el mejor en la historia de la NFL, fue inmortalizado con una estatua de bronce que ya luce afuera del Gillette Stadium, sede de los New England Patriots. La ceremonia se realizó previo al partido de pretemporada ante Washington, en un emotivo homenaje a su legado de dos décadas con la franquicia.

Visiblemente conmovido, Brady confesó que nunca imaginó recibir un tributo de tal magnitud: “Verme a mí mismo como una estatua es algo que nunca soñé. Cuando fui reclutado, solo esperaba ser parte del equipo. No pensaba que, 25 años después, estaría congelado en el tiempo”.

El exmariscal, portador del icónico número 12, destacó que este reconocimiento es fruto del esfuerzo colectivo: “Sé que mi estatua no es solo porque fui un buen jugador, sino porque todo el equipo hizo su parte”, señaló.

La escultura, imponente en dimensiones, mide 12 pies de altura (3.6 metros), pero con su base alcanza los 17 pies (5.8 metros). Está elaborada en bronce y pesa 1,800 libras (816 kilos), mientras que la base de granito suma 10,500 libras (4,762 kilos).

Brady jugó 20 temporadas con los Patriots, logrando seis títulos de Super Bowl y dejando una huella imborrable en la NFL y en la afición de Nueva Inglaterra, que ahora podrá rendirle tributo cada vez que visite el estadio.

